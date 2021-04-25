CANLI ANLATIM | Fenerbahçe - Kasımpaşa (20:30)

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de....

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2021 Pazar, 19:09
CANLI ANLATIM | Fenerbahçe - Kasımpaşa (20:30)
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Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. VAR Hakemi ise Suat Arslanboğa olacak. 

İşte 11'ler

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Valencia

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan çıkaran sarı-lacivertliler, dün oynanan maçların ardından sıralamada 69 puanda yer alıyor.

Tarafların sezonun ilk yarısında oynadığı mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.


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