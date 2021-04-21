Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır

21 Nisan 2021 Çarşamba, 11:37

Cüneyt Çakır, Süper Lig'in 36. haftasındaki Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi olarak açıklandı.

44 yaşındaki FIFA kokartlı hakem, son olarak Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın orta hakemliğini yapmıştı. Çakır'ın VAR hakemliği yaptığı son karşılaşma, 21 Mart'ta oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir maçı olmuştu.