SON DAKİKA | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetici Mahmut Recevik'in istifasını istedi

Son dakika.. Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, yönetim toplantısında yaşananları paylaşan yönetici Mahmut Recevik'ten bugün istifasını istedi. Henüz resmi açıklama yapılmazken camia bu gelişme ile sarsıldı.

DHA
20 Nisan 2021 Salı, 17:24
SON DAKİKA | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetici Mahmut Recevik'in istifasını istedi
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Galatasaray Yönetim Kurulu'nda çıkan çatlak sesler bugün başka bir boyut kazandı.
Başkan Mustafa Cengiz, yönetim toplantısında yaşananları paylaşan yönetici Mahmut Recevik'ten bugün istifasını istedi. Başkan Cengiz yöneticisine "dostça ayrılalım" derken Mahmut Revecik ise düşünmek için süre istedi. Bunun üzerine Mustafa Cengiz son sözünü söyleyerek "Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok" ifadesini kullandı. 


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