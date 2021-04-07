SON DAKİKA | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar

07 Nisan 2021 Çarşamba, 14:47

Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi hakkındaki bilgilendirme lansmanında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki yöneticiler gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Cengiz, tesislerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Şu anda tarihe tanıklık ediyor. Gördüğünüz arazi Galatasaray’ın tesislerinin kurulacağı arazi. Bu arazi alındı. Ali Sami Yen dahil tüm yönetimlerimize teşekkür ediyorum. 30 dönümlük bir alan. Ağaçlar ve orman da içinde. Onun arkasında da 60 dönümlük bir alan var. Biz oraya 6 tane, nizami saha kuracağız. Florya dar geliyor ve binalar da deprem riski taşıyor. Onları da buraya taşıyacağız.

BECERİKSİZ MİYİZ?

2021’e kadar bu iş neden uzadı? Bizim beceriksizliğimden mi kaynaklanıyor? Troller yazıyor sosyal medyadan. Riva-Florya anlaşması bizim hoşumuza gitmedi. 530 milyon para alındı, 367 milyonu futbolcu transferlerine gitti. Banka borçları kapatılacaktı. 155 milyon Euro + KDV ve vergisi… Yük altına girdik. Bu da mali açıdan Galatasaray’ı etkiledi. 7 milyon TL’lik hacizlere soktu. Bugüne kadar geldik.

Şahıslara olan borcumuzu da ödedik. Ben az söyleyeyim siz çok anlayın. Buraların kamulaştırılması için sayın Binali Yıldırım zamanında yeni bir yasa çıktı. O yasa kadük kaldı. Rejim değişti, başbakanın imzası yetmedi. Başkanlık sistemiyle birlikte yeni bir modele geçildi. Anlatmaya kalksak 1000 sayfa olur, Savaş ve Barış eserini geçer. Zemin etüdünü şimdi yapacağız. Biz buraya giremiyorduk. Ruhsatsız olmaz. Maden ruhsatı diye alınmış. Burada beton, çimento vardı. Ruhsatı iptal ettirdik, yine devam ettik. 2 yıl içinde aynı konuda davalar açtık. 4 ayrı yürütmeyi durdurma kararı aldık. Bu almaz. Bölge İdare Mahkemeleri’nde senkronizasyon yok. Her biri bize 3’er vakit kaybettirdi. Yıllar gitti.

Türk hukuku yürütmeyi durdurma kararını reddetti. Sayın savcı ve hakimlerimize teşekkür etmek istiyorum. Biz planları tapuya teslim ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunduk. İmar planları onaylandı ve kesinleşti. Sevgili Murat Kurum’a teşekkür ederim. Bize her konuda yardımcı oldu. Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden birine bakanımız destek verdi. Riva ve Florya’nın yapılanmasında, sözleşmenin lehimize düzenlenmesine çok büyük katkısı var. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu ve çalışanlarına, Eyüp Kaymakamı ve Belediye Başkanı’na da çok teşekkür ederim.

3 yıla yakın bir mücadele ettik. Bize verdiği endişeyi anlatamam. Madenciyle hiç görüşmedim. Herkes, Ada’da olduğu gibi belli bir menfaat bekliyor. Beni şoke eden, ruhsatı olmayan birinin yargı boşluklarına dayanarak bu olayı sürdürmesidir. Bizleri çok şaşırttı. Şimdi güvenliği sağlıyoruz. Kulübeler dikeceğiz. Galatasaray ve Türk bayrağını dikeceğiz. Çok yüksek olacak. Galatasaray’ın şanlı bayrağı, dosta-düşmana karşı dalgalanacak. Düşman demeyeyim. Herkes bizim değerli rakibimiz.

Ortaya örnek bir şey çıkacak. Kim ki camia içinden ve dışından el atar ve yardımcı olursa onun anını anar ve camiaya büyük bir destek olur. Evet, görüşmelerimiz var. Bu bir hizmet yarışıdır. Kulüpten buraya 7 dakikada geldik. Havaalanı 15 dakika. Müthiş bir zaman tasarrufu sağlayacağız.

Büyükçekmece’de de bir arsamız vardı. Orayı da canlandırdık. Ölmüş, bitmişti. Biz bugün varız, yarın yokuz. Orada da 5 tam saha çıkacak. Altyapıdaki kardeşlerimiz için de önemli. Altyapıdaki oyuncular için de Büyükçekmece’de muazzam şeyler olacak. İnşallah 15 gün sonra oraya götüreceğiz. İnşallah sizleri Büyükçekmece sonra da Ada’ya göstereceğiz. Bu 3 müjdeyi vereceğiz. Bir yenilgiyle üzülmeyelim. Biz her durumda en büyüğüz.





Bu arada biz siyasete girmeyiz. Demokrasi ve emperyalizme karşı mücadele ederiz. Abdulhamit Gül yerine Abdullah Gül dedim. Bu düzeltmeyi yapmış olayım." dedi.

Galatasaray 2. Başkanı Yusuf Günay ise, Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayıları ile ilgili itirazını yorumlarken, "Konuyu yorumluyoruz, konu haklı ve hukuka uygun değil diyoruz, onlar bize durup dururken FETÖ'cü diyorlar. Konuyu böyle bir ortamda nasıl tartşalım" dedi.