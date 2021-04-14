SON DAKİKA | Galatasaray'da bir futbolcu Covid

SON DAKİKA |Galatasaray'da geçen haftaki Karagümrük maçı sonrası bir futbolcunun testi pozitif çıktı. Karagümrük'te ise toplam 8 oyuncu koronavirüse yakalandı.

DHA
14 Nisan 2021 Çarşamba, 18:24
SON DAKİKA | Galatasaray'da bir futbolcu Covid
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Galatasaray, bir futbolcusunun Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada futbolcunun adı belirtilmedi.

Galatasaray'da geçen haftaki Karagümrük maçı sonrası bazı oyuncularda semptoma rastlanmıştı. Anımsanacağı gibi  Karagümrük'te ise toplam 8 oyuncu koronavirüse yakalandı.


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