SON DAKİKA | Galatasaray'da bir futbolcu Covid
SON DAKİKA |Galatasaray'da geçen haftaki Karagümrük maçı sonrası bir futbolcunun testi pozitif çıktı. Karagümrük'te ise toplam 8 oyuncu koronavirüse yakalandı.
Galatasaray, bir futbolcusunun Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada futbolcunun adı belirtilmedi.
Galatasaray'da geçen haftaki Karagümrük maçı sonrası bazı oyuncularda semptoma rastlanmıştı. Anımsanacağı gibi Karagümrük'te ise toplam 8 oyuncu koronavirüse yakalandı.
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