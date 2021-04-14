SON DAKİKA | Galatasaray'da bir futbolcu Covid

14 Nisan 2021 Çarşamba, 18:24

Galatasaray, bir futbolcusunun Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada futbolcunun adı belirtilmedi.

Galatasaray'da geçen haftaki Karagümrük maçı sonrası bazı oyuncularda semptoma rastlanmıştı. Anımsanacağı gibi Karagümrük'te ise toplam 8 oyuncu koronavirüse yakalandı.