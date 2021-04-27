SON DAKİKA | Galatasaray'da üç pozitif vaka!
Son dakika... Galatasaray, 3 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Galatasaray, Konyaspor maçı öncesinde üç futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı
İşte Galatasaray resmi hesabından yapılan açıklama...
"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/6Sw7PIcuFI— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 27, 2021
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