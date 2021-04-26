Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'abesle iştigal' göndermesi
Galatasaray'da 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili olarak Başkan Cengiz ve Başkan Yardımcısı Günay imzasıyla TFF'ye 16 sayfalık yeni dilekçe verildi.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 1959 öncesi şampiyonlukların sayılıp sayılmaması konusunda yaşanan gerginlikte Galatasaray'dan yeni bir hamle geldi. Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay imzasıyla 16 sayfalık yeni dilekçe TFF'ye verildi.
"DOĞRULUĞU TARTIŞMALI"
21 Nisan 2021 tarihli dilekçede Fenerbahçe'nin başvurusunun bütün Türk kulüplerini maddi ve manevi açıdan doğrudan etkileyeceği belirtildi ve sarı lacivertlilerin sunduğu ek belgeler yerine bizzat TFF"nin kendi arşivinde bulunanlarına itibar etmesi gerektiği vurgulandı. Dilekçede, "Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından sunulanların doğruluğu ve geçerliliği tartışmalıdır" denilerek sarı lacivertli kulübün başvurusunun reddedilmesi istendi.
GALATASARAY'IN GEREKÇELERİ: ABESLE İŞTİGAL
Sarı kırmızıların itiraz dilekçesinde Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı (TİCİ) ile 'Türkiye Futbol Federasyonu' arasında işlev, yapı, görev ve yetkiler bakımından hiçbir hukuksal bağ bulunmadığı iddia edildi ve şöyle denildi: "Bu yüzden Fenerbahçe'nin TİCİ ve onun yerini alan kurumlar döneminde elde ettiği, başvuru konusu başarıların Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde organize edilen Türkiye Ligi Şampiyonluğu şeklinde nitelendirilmesi abesle iştigaldir."
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