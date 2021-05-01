SON DAKİKA | Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi pozitif vaka!
Son dakika... Gençlerbirliği, Galatasaray maçı öncesi 1 futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İşte Gençlerbirliği resmi hesabından yapılan açıklama...
Galatasaray karşılaşması öncesi uygulanan COVID-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) May 1, 2021
Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/ztaPW5Vroo
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