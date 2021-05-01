SON DAKİKA | Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi pozitif vaka!

Son dakika... Gençlerbirliği, Galatasaray maçı öncesi 1 futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:33
SON DAKİKA | Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi pozitif vaka!
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İşte Gençlerbirliği resmi hesabından yapılan açıklama...



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