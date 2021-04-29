SON DAKİKA | Gökhan Töre'den Beşiktaş'a üzücü haber

Son dakika... Çaykur Rizespor deplasmanında fileleri havalandırdıktan sonra sakatlık geçiren Gökhan Töre'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2021 Perşembe, 15:00
SON DAKİKA | Gökhan Töre'den Beşiktaş'a üzücü haber
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Beşiktaş, Twitter hesabından yayımladığı haberde Çaykur Rizespor deplasmanında golünü kaydettikten sonra sakatlık geçirerek oyundan alınan Gökhan Töre ile ilgili açıklama yayımladı.

Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildiğini belirtti. Beşiktaş, Gökhan Töre'nin tedavisine başlandığını açıkladı.  

İşte Beşiktaş resmi hesabından yapılan paylaşım..


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