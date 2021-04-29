Beşiktaşlı Josef'in 'Başkaları için' iddiası ortalığı karıştırdı

Takım arkadaşlarını tebrik eden ve 'Bu mücadele bizi şampiyon yapacak' diyen Josef de Souza, ''Maçın sonlarında konsantrasyonumuzu kaybettik ama iyi mücadele ettik. Şampiyon olmamamız için kim ne yaparsa yapsın biz hak ettiğimizi alacağız'' dedi.