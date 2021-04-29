Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, 3-2 kazandıkları Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, ''Rizespor sadece kendisi için puan almaya çalışmadı. Bu puanı başkalarına hediye etmek istediler'' dedi.
Beşiktaşlı Josef'in 'Başkaları için' iddiası ortalığı karıştırdı
Brezilyalı futbolcu Josef, ''Rizespor sadece kendisi için puan almaya çalışmadı. Bu puanı başkalarına hediye etmek istediler'' dedi.
'KİM NE YAPARSA YAPSIN HAK ETTİĞİMİZİ ALACAĞIZ'
Takım arkadaşlarını tebrik eden ve 'Bu mücadele bizi şampiyon yapacak' diyen Josef de Souza, ''Maçın sonlarında konsantrasyonumuzu kaybettik ama iyi mücadele ettik. Şampiyon olmamamız için kim ne yaparsa yapsın biz hak ettiğimizi alacağız'' dedi.
'BÜYÜK BİR PRİM KOYDULAR ORTAYA'
'Rizespor'a fırsat vermedik' diyen Brezilyalı futbolcu, ''Rizespor sadece kendisi için puan almaya çalışmadı. Bunu başkalarına armağan etmek istediler ama biz kazandık. Büyük bir prim koydular ortaya. Tanrıya şükürler olsun ki onlara fırsat vermedik. Biz kazanmayı bildik'' diyerek sözlerini noktaladı.
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