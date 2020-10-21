SON DAKİKA | Kimlerin grip aşısı olabileceği belli oldu!

Grip aşısı alabilecekler e-Nabız sistemlerine yüklendi, aşının fiyatı ise 72.64 lira olarak duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2020 Çarşamba, 12:53
SON DAKİKA | Kimlerin grip aşısı olabileceği belli oldu!
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle olağanüstü talebin arttığı grip aşısı Türkiye’ye geldi. Grip aşısı alabilecekler e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı 72.64 lira olarak duyuruldu.

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