SON DAKİKA | Milli futbolcu Zeki Çelik koronavirüse yakalandı!
Son dakika... Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, milli futbolcu Zeki Çelik'in koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille teknik direktörü Christophe Galtier, Zeki Çelik'in koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
Christophe Galtier, "Zeki Çelik koronavirüse yakalandığı için bu hafta forma giyemeyecek." ifadelerini kullandı.
Millilerde daha önce İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral, Zeki Çelik, Emre Kılınç, Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Kenan Karaman ve Dorukhan Toköz kadrodan çıkarılmıştı.
Galatasaray’da milli takımlardan dönen Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç, Hatayspor maçının kadrosuna dahil edilmezken; Juventus da Merih Demiral’ın koronavirüse yakalandığını açıkladı. Beşiktaşlı Cenk ve Dorukhan da Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
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