SON DAKİKA | Siirt'te korkutan deprem!

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, depreme ilişkin, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." dedi.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2020 Perşembe, 08:55
SON DAKİKA | Siirt'te korkutan deprem!
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AFAD, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından ilçe, ilçe merkezleri ile kırsaldaki yerleşim birimlerinde durum tespiti için çalışma başlattıklarını söyledi.

Karakolların bulunduğu bölgelerle iletişime geçtiklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." ifadelerini kullandı.


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