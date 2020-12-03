SON DAKİKA | Siirt'te korkutan deprem!
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, depreme ilişkin, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." dedi.
AFAD, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM: Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) December 3, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
?? https://t.co/cofXSurHiN
Vali Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından ilçe, ilçe merkezleri ile kırsaldaki yerleşim birimlerinde durum tespiti için çalışma başlattıklarını söyledi.
Karakolların bulunduğu bölgelerle iletişime geçtiklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- AİHM'den Türkiye kararı
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Medipol'den, ölen hamile kadın hakkında açıklama
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
Video Haberler
- Habertürk Tv'den RTÜK'e tepki
- Eşini bıçaklayan Rus modele 15 yıl hapis cezası
- Sokağa çıkma kısıtlamasında rezaletin görüntüleri!
- DHA muhabirinden unutulmayacak ceza
- Davutoğlu: Kendinize gelin! Siz o emanete ihanet ettiniz
- Hakeme futbolcudan uçan tekme
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- Rögar kapağına maytap atan çocuk havaya uçtu
- Nike'ın reklamına tepki yağdı!
- Covid-19 kapalı alanlarda böyle yayılıyor
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- AİHM'den Türkiye kararı
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Medipol'den, ölen hamile kadın hakkında açıklama
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?