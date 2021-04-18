SON DAKİKA | Süper Lig'de bir ayrılık daha
Son dakika... Yukatel Denizlispor'da Hakan Kutlu'nun yönetime istifasını sunarak görevinden ayrıldığı belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'de bir teknik direktör daha görevinden ayrıldı. 29 Ocak'ta Yukatel Denizlispor'un başına geçen Hakan Kutlu, yaklaşık üç ay sonra istifa etti.
Yalçın Koşukavak'ın ardından Denizlispor'da göreve gelen Hakan Kutlu, 13 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
Son 6 haftadır galip gelemeyen yeşil-siyahlılar, bu maçlarda 2 beraberlik, 4 yenilgi alarak, son 7 haftaya 26 puanla son sırada girdi.
İşte Denizlispor tarafından yapılan resmi açıklama...
Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir.— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) April 18, 2021
Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir.
Hakan Kutlu ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/sjMdID0LRv
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