SON DAKİKA | Süper Lig'de bir ayrılık daha

Son dakika... Yukatel Denizlispor'da Hakan Kutlu'nun yönetime istifasını sunarak görevinden ayrıldığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2021 Pazar, 15:29
SON DAKİKA | Süper Lig'de bir ayrılık daha
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Spor Toto Süper Lig'de bir teknik direktör daha görevinden ayrıldı. 29 Ocak'ta Yukatel Denizlispor'un başına geçen Hakan Kutlu, yaklaşık üç ay sonra istifa etti.

Yalçın Koşukavak'ın ardından Denizlispor'da göreve gelen Hakan Kutlu, 13 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Son 6 haftadır galip gelemeyen yeşil-siyahlılar, bu maçlarda 2 beraberlik, 4 yenilgi alarak, son 7 haftaya 26 puanla son sırada girdi.

İşte Denizlispor tarafından yapılan resmi açıklama...


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