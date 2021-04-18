SON DAKİKA | Süper Lig'de bir ayrılık daha

18 Nisan 2021 Pazar, 15:29

Spor Toto Süper Lig'de bir teknik direktör daha görevinden ayrıldı. 29 Ocak'ta Yukatel Denizlispor'un başına geçen Hakan Kutlu, yaklaşık üç ay sonra istifa etti.

Yalçın Koşukavak'ın ardından Denizlispor'da göreve gelen Hakan Kutlu, 13 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Son 6 haftadır galip gelemeyen yeşil-siyahlılar, bu maçlarda 2 beraberlik, 4 yenilgi alarak, son 7 haftaya 26 puanla son sırada girdi.

İşte Denizlispor tarafından yapılan resmi açıklama...