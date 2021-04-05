SON DAKİKA | Yargıtay'dan 104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili açıklama
Yargıtay Başkanlığından, "Anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan ve milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.
Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu, bütün erklerin yetki ve güçlerini Anayasa ve yasalardan aldığı vurgulandı.
Demokratik hukuk düzeninin korunmasının yargı kurumlarının en temel görevi olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan ve milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez. Geçmişte yaşanılanlar göstermiştir ki darbe, muhtıra ve vesayet hevesi olanlar, milletimizin engin feraseti ve eşsiz kahramanlığı ile bertaraf edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenliğine, anayasal ve demokratik düzen ile bireysel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü müdahaleye karşı yargı yetkisini Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız şekilde kullanan yargı kurumları, yasalar çerçevesinde gereğini takdir ve ifa edecektir."
Video Haberler
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
En Çok Okunan Haberler
- Emekli Tuğamiral Ertürk'ten Soylu'ya çok sert tepki
- Kaygı verici
- Bu Telaş Neden?
- Erdoğan'dan ilk hamle
- Hakan Bayrakçı canlı yayında çılgına döndü
- 'Zevzeklik' diyeceğine teşekkür etmeli
- Soylu, emniyet ve komutanlıklardan ortak paylaşım
- Sivil darbecilere mahsus özellik
- Kılıçdaroğlu'ndan bildiri için ilk yorum
- “AKP’nin tasfiye operasyonu gerçekleştireceği görülüyor”