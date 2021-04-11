SON DAKİKA | Yılmaz Vural Beşiktaş yenilgisini hakeme fatura etti
SON DAKİKA | Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural skor 2-2'yken yedikleri gole isyan etti.
Erzurumspor, hakeme öfkeli.
Erzurumspor Teknik Direktörü YIlmaz Vural skor 2-2'yken yedikleri gole isyan etti. Yılmaz Vural, "Bir hakem hatasıyla skor 2-2'yken tam da gözümüzün önünde. Bar bar bağırıyoruz. Cenk eliyle aldı, Ghezzal akabinde golü attı. Siz aldınız diyor, almadık kardeşim. Ortanın ortasında avantaj mı olur kardeşim" dedi.
Vural şöyle devam etti: "Herkesin çoculuğu çocuğu var. Olmaz! Bu kadar ucuz değil bu işler. Biraz dikkatli olsunlar. Hakemlerin önünde VAR var. VAR neye müdahale eder? Türkiye'nin 7 ceddi görüyor, siz oturduğunuz yerden görmüyorsunuz.
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