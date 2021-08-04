2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Buse Naz Çakıroğlu, finalde!

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 08:03

Tokyo 2020'de daha önce madalyayı garantileyen milli boksör Buse Naz Çakıroğlu 51 kilo yarı finalinde Tayvanlı rakibi Huang Hsiao-Wen'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi ve altın madalya mücadelesine hak kazandı.

Buse Naz, olimpiyat tarihinde finale yükselen ilk kadın boksör oldu.

Milli boksör, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Buse Naz'ın açıklamaları:

Çok inandık. Son bir adım. İsteyeceğiz. Çok isteyeceğiz. 12 yıldır bir emek veriyorum ve son bir maç var. Bu zamana kadar gösterdiğim performansın tamamını finalde göstereceğim. İnşallah çok güzel bir maç çıkaracağım.

Rakibim 54 kiloda dünya şampiyonu oldu, olimpiyat için 51'e düştü. Her rakibime farklı oynuyorum. Tek bir stille imkansız. O da plan kuruyor ama benim planım tuttu.

Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum. Sürekli irtibat halindeyiz. Herkes arka planda bize canla başla destek oluyor.

Buse Naz'ın şampiyonluk mücadelesi 7 Ağustos günü saat 08.15'te.