2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Buse Naz Çakıroğlu, finalde!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Tayvanlı rakibi Huang Hsiao-Wen'i mağlup ederek finale çıktı.
Tokyo 2020'de daha önce madalyayı garantileyen milli boksör Buse Naz Çakıroğlu 51 kilo yarı finalinde Tayvanlı rakibi Huang Hsiao-Wen'i 5-0 mağlup ederek finale yükseldi ve altın madalya mücadelesine hak kazandı.
Buse Naz, olimpiyat tarihinde finale yükselen ilk kadın boksör oldu.
Milli boksör, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Buse Naz'ın açıklamaları:
Çok inandık. Son bir adım. İsteyeceğiz. Çok isteyeceğiz. 12 yıldır bir emek veriyorum ve son bir maç var. Bu zamana kadar gösterdiğim performansın tamamını finalde göstereceğim. İnşallah çok güzel bir maç çıkaracağım.
Rakibim 54 kiloda dünya şampiyonu oldu, olimpiyat için 51'e düştü. Her rakibime farklı oynuyorum. Tek bir stille imkansız. O da plan kuruyor ama benim planım tuttu.
Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum. Sürekli irtibat halindeyiz. Herkes arka planda bize canla başla destek oluyor.
Buse Naz'ın şampiyonluk mücadelesi 7 Ağustos günü saat 08.15'te.
Video Haberler
- CHP'li Alban'ı isyan ettiren görüntü!
- Baba ve oğlu 15 dakika arayla hayatını kaybetti
- 'Lütfen' dedi, acil çağrıda bulundu
- Yüksekova'daki sel paniği kamerada
- Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
- Yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi
- Vaka sayıları artmasına rağmen yine aynı manzara
- Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Önce takdir sonra tepki topladı
- Öfkeli kalabalık sürücüye böyle saldırdı!
En Çok Okunan Haberler
- Yusuf Güney gözaltına alındı
- Son durum kaygı verici! Türkiye'nin gidişatı belli oldu
- İşte bardağı taşıran son damla
- Özcan, belediye meclisinde AKP'li üyelere çay fırlattı
- En büyük felaket bu iktidar!
- Gözaltına alan polisin adını eline yazarak tehdit etti
- Emre Kınay yaşananlara isyan etti
- Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş gerçek enflasyonu açıkladı
- Datça'da şiddetli deprem
- Oyuncu Hüseyin Özay yaşamını yitirdi