TOKYO 2020 | Olimpiyatta ürkütücü Covid tablosu!
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısı 322'ye çıktı
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 322'ye yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 28 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs bulaşan 28 kişi arasında turnuvada yarışan 4 sporcu yer alıyor.
Turnuva kapsamında hizmet veren 19 sözleşmeli çalışan, 2 resmi yetkili de virüse yakalananlar arasında bulunuyor.
Böylece Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 322'ye çıktı.
Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.
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