22 Mart 2021 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'nin 22 Mart 2021 tarihli sayısında yeni yönetmelikler ve tebliğler yayınlandı.
Resmi Gazete'nin 22 Mart 2021 sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Artvin Çoruh Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Giresun Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İnönü Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Teknik Üniversitesi Demiryolu Ulaşımı Emniyeti ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Konya Teknik Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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