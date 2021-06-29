Son dakika... 4 ilde Sedat Peker operasyonu: 10 gözaltı
Son dakika gelişmesi... Sedat Peker organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda, 4 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin yeni delillere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da 2017'de işlenen bir cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada liderlerliğini Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüyle bağlantılı oldukları iddia edilen 13 şüpheliden 10'u, 4 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017'de Çekmeköy'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Peker ile bağlantılı olan ve söz konusu cinayetle irtibatlı olduğu belirlenen zanlılardan aralarında avukat A.S.'nin de bulunduğu 10'unu yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırıya uğrayan Cahit Çetin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı.
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