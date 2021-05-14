A Milli Takım kadrosu açıklandı

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 ilk etap hazırlık kampının kadrosunu saat 11.00'de TFF YouTube kanalından yaptığı toplantı ile duyurdu.

Milli Takımların 18 Mayıs Antalya kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, , Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, , Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun, Halil İbrahim Dervişoğlu

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