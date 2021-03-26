Beyaz Saray'dan 'Afganistan'dan çekilme' tartışmalarına ilişkin açıklama
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD askerlerinin 1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan tam olarak çekilmesinin zor olduğunu ancak Başkan Joe Biden'ın henüz nihai kararını vermediğini belirtti. ABD Başkanı Biden, yaptığı açıklamda, "1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan çekilmemiz çok zor, ancak ülkede uzun süre kalma niyetimiz de yok" demişti.
Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Biden'ın dün yaptığı basın toplantısında, "1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan çekilmemiz zor gibi" ifadesine açıklık getiren Psaki, Biden'ın bölgedeki lojistik durumu göz önüne alarak böyle bir çıkarımda bulunduğunu kaydetti.
Psaki, "Bölgedeki duruma bakılırsa 1 Mayıs'a kadar çıkmamız zor gibi, Biden da bunu söyledi. Biz Afganistan'ın yeniden teröristler için cennet olmasını istemiyoruz. Bölgedeki ortak ve müttefiklerimizle irtibat içindeyiz. Ancak Biden henüz nihai kararını vermedi." diye konuştu.
ÇİN'E UYGUR TÜRKLERİ MESAJI
Çin'in Uygur Türklerini zorla çalıştırması nedeniyle kendileriyle ticareti kesen firma ve şirketlere uyguladığı baskıya da değinen Psaki, "Çin'i, Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki korkunç insan hakları ihlallerinden alıkoymak ve zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin ithalatını durdurmak için güçlü adımlar atıyoruz." dedi.
Psaki, ABD'li tüketicilerin paralarının nereye gittiğini bilmeye hakkı olduğunun altını çizerek "Uluslararası toplumun, Çin'in özel şirketlere karşı piyasalarına bağlılığını silah olarak kullanmasına karşı çıkması gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
COVİD-19'UN KAYNAĞI İÇİN DSÖ RAPORUNU BEKLİYOR
Psaki, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) eski Direktörü Robert Redfield'in, Covid-19'un Çin'deki bir laboratuvardan çıkmış olabileceği yönündeki açıklamalarına da yanıt verdi.
Dünya Sağlık Örgütünün konuyu araştırdığına ve yakın zamanda bir rapor yayımlayacağına işaret eden Psaki, "Bu rapor yayımlandığında, Covid-19'un ilk zamanları ve çıkış noktasına dair birçok şeyi öğrenmiş olacağız. Böylece de gelecek krizlere daha iyi hazırlanabiliriz." yorumunu yaptı.
Psaki, DSÖ'nün soruşturmasında şeffaflığın önemli olduğunu vurguladı.
BİDEN'IN FOX'A SÖZ HAKKI VERMEMESİ GÜNDEME GELDİ
Cumhuriyetçi kanatta yer alan Fox News'in Muhabiri Peter Doocy, Biden'ın dünkü basın toplantısında kendisine söz vermediğini hatırlatarak "Neden bizim ismimiz Biden'ın önündeki listede yoktu?" diye sorması üzerine Psaki, bugüne kadar Fox'a birçok açıklama yaptıklarını söyledi.
Video Haberler
- Güzelleşmek için gitti, şikayetçi oldu: Yanıklar oluştu
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Baskın anı kamerada
- Öğrenciler serbest bırakılsın, polis şiddeti bitsin
- İstanbul'da korkunç an kameraya yansıdı!
- Sivas'ta kan donduran cinayet!
- Dikkat! Korkutan uyarı: Toplumun yüzde 25’inde görülüyor
- Korkutan görüntü! Ekipler harekete geçti
- Damadına kızan Alman dehşet saçtı
- Kulis bilgilerini aktarırken kahkaha tufanı yaşandı
- Bir anda çatışmanın ortasında kaldı! Dehşet dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp'ta yeni dönem
- Kürşat Ayvatoğlu'na gözaltı
- Ünlü oyuncunun dostları yasta
- Ayvatoğlu'na 'savunma'
- AYM'den 'Gezi Parkı' kararı
- Asıl şimdi başlıyor
- İstanbul'da suikast girişimi! İş insanı ağır yaralı
- AKP'den Ayvatoğlu açıklaması
- Yüzlerce milyonluk para ağı ortaya çıkmıştı
- Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması