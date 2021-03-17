Son dakika... ABD Başkanı Biden'dan Putin'e: Katil

17 Mart 2021 Çarşamba, 14:27

ABD istihbarat raporunda Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiğinin öne sürülmesinin ardından Rusya ve ABD arasında gerilim yükseldi.

Biden, ABC News'ten George Stephanopoulos ile gerçekleştirdiği demecinde raporu değerlendirirken, “Vladimir Putin'in bir "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bir bedel ödeyeceğini" söyledi.



"TESPİT EDERSEM HAZIRLIKLI OL"

Biden ocak ayı sonunda Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde seçimlerle ilgili uyarıda bulunduğunu aktardı. Biden o konuşmada, ‘Seni tanıyorum ve sende beni tanıyorsun. Eğer bunun gerçekleştiğini tespit edersem hazırlıklı ol’ ifadelerinin yer aldığını belirtti.

KATİL SORUSU YÖNELTİLDİ

Stephanopoulos tarafından yöneltilen, "Yani, Vladimir Putin'i tanıyorsunuz. Onun bir katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna ise Biden, “Bence öyle” yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov ise iddiaların asılsız olduğunu ve herhangi bir kanıtla desteklenmediğini ifade etmişti. Peskov, bu iddiaların ilişkileri daha da kötüleştireceğini söylemişti.