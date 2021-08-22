Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden’dan tahliye açıklaması

Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’dan devam eden tahliyelere değinerek, 30 saat içinde 11 bin kişinin Afganistan’dan çıkarıldığını ifade ederek, "Önceliğimiz Amerikan vatandaşlarını güvenli bir şekilde Afganistan’dan çıkarmaktır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2021 Pazar, 23:43
Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden’dan tahliye açıklaması
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