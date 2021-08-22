Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden’dan tahliye açıklaması
Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’dan devam eden tahliyelere değinerek, 30 saat içinde 11 bin kişinin Afganistan’dan çıkarıldığını ifade ederek, "Önceliğimiz Amerikan vatandaşlarını güvenli bir şekilde Afganistan’dan çıkarmaktır" dedi.
AYRINTILAR GELİYOR
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Sinovac aşısı yaptıranlara uyarı
- Çeşme'de gece kulübü önünde cinayet!
- AKP'li vekilden polise hakaret
- Milyonluk vurgun için harekete geçildi
- Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
- Sunucu Okan Karacan hakkında 'cinsel taciz' soruşturması
- TFF Başkanının inşaat firması Süper Lig takımının ortağı
- Çok konuşulacak iddia! 27 yıl sonra ortaya çıktı
- Maske tartışması büyüdü, otobüs karıştı
- CHP'li Taşçıer, Gökçek'in yeni skandalını anlattı