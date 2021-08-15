Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı’ndan Taliban açıklaması: “Müdahale etmesi durumunda”
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Taliban'ı ABD personeline müdahale etmesi durumunda 'hızlı ve kararlı bir yanıt' konusunda uyardık" dedi.
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