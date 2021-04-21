Son dakika... ABD Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını resmen duyurdu!
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğu belirtildi.
ABD'li savunma yetkilisi, bildirimin nasıl gerçekleştirildiğine dair detay vermedi.
Yetkili, bildirimde, 2006'da katılımcıların imzasına açılan ve Türkiye'nin 26 Ocak 2007'de imzaladığı Ortak Mutabakat Zabtı'nın feshedilmiş olduğunun ve yeni mutabakat metnine Türkiye'nin dahil edilmediğinin belirtildiğini kaydetti.
Yetkili, 2006 tarihli mutabakatın geride kalan 8 ortakla güncellendiğini ve programa yeni herhangi ortak katılımcının eklenmediğini söyledi.
Türkiye, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na (JSF) Ortak Mutabakat Zabtı ile ortak üretici olarak katılmıştı.
Programın katılımcıları Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu.
Türkiye ilk etapta 100 adet F-35A uçağı almayı taahhüt etmişti.
2018'de 4 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmiş ancak uçaklar ABD'de, Türk pilotların da katıldığı eğitim programlarına tabi tutulmuştu. Daha sonra ise 2 F-35 uçağının daha mülkiyeti verilmişti.
Ancak Türkiye ile ABD arasında S-400 krizi çıktığından bu 6 uçak Türkiye'ye transfer edilmemiş ve 2020 Savunma Bütçesi kapsamında bunların ABD Hava Kuvvetleri için alınması kararlaştırılmıştı.
Türkiye ayrıca uçak için 1005 parça üretiyordu. Türk firmalarının da bu üretime katılımı büyük oranda askıya alınmıştı. ABD'nin Aralık 2020 itibarıyla da 1005 parçanın tamamı için yeni tedarikçiler bulduğu ortaya çıkmıştı.
Video Haberler
- En çok alkış Berat Albayrak'a yakın isme
- Ekrem İmamoğlu'nun dili böyle sürçtü
- Taksim'de zabıtadan seyyar satıcıya tokat
- Hindistan'da hastanede can pazarı: 22 ölü
- Nutuk’u; Soylu’ da okumadı, Cumhurbaşkanı da okumadı
- Polis müdahalesi sırasında bisikletli yurttaş isyan etti
- 1 kişi ölmüştü! Beşiktaş'taki kazada skandal görüntüler
- Evlilik teklifini reddeden kadını bıçaklayarak öldü
- 16 yaşındaki bir siyahi kız öldürüldü
- Ceza yememek için ağlamıştı! O yurttaşa destek geldi
En Çok Okunan Haberler
- Yeni bakandan, Bahçeli için olay tweetler
- Yerli kripto para borsasında neler oluyor?
- Skandal 'Nutuk' kararında yeni gelişme
- Görevden alınan Ruhsar Pekcan'dan ilk açıklama
- Altay'dan, Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Kararnameden AKP’li ismin oğlu çıktı
- Mehmet Ceyhan: Çok büyük bir hata yaptık
- Erdoğan görevden aldı
- Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Nutuk’u sakıncalı buldu
- 15 Temmuz'dan beter yaparız