Son dakika... ABD’den Biden ile Erdoğan arasında olduğu öne sürülen ‘anlaşmayla’ ilgili kritik açıklama
ABD Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında göçmen anlaşmasına olduğuna ilişkin iddianın temelsiz olduğunu açıkladı.
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