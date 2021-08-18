Son dakika... ABD’den Biden ile Erdoğan arasında olduğu öne sürülen ‘anlaşmayla’ ilgili kritik açıklama

ABD Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında göçmen anlaşmasına olduğuna ilişkin iddianın temelsiz olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:26
Son dakika... ABD’den Biden ile Erdoğan arasında olduğu öne sürülen ‘anlaşmayla’ ilgili kritik açıklama
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