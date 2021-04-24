Bahçeli'den joe Biden'a: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

24 Nisan 2021 Cumartesi, 20:41

ABD Kongresi'nin her iki kanadı da 2019 yılında 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan kararları kabul etmiş, son olarak her iki partiden 100’ün üzerinde üye Biden’a bir mektup göndererek 24 Nisan’daki açıklamasında sözde soykırımı resmen tanıma çağrısı yapmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullandı.

Joe Biden'ın 'soykırım' sözlerine tepki gösteren Devlet Bahçeli, ''Biden’in skandal ve sakat açıklamasıyla Türkiye-ABD ilişkileri bundan sonra bambaşka bir mecraya savrulma riski taşımaktadır. Dostluk ve stratejik bağlar kurduğu bir ülkeye soykırım gölgesi düşürmeye kalkışan bir zihniyetle muhtemeldir ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır'' dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

''Tarih hem kaynağımız hem dayanağımız hem de davamızdır. Siyasi hedeflerle, taktik açıklamalarla, hamasi sözlerle, temelsiz ve mesnetsiz söylentilerle yalın tarihi gerçeklerin önyargılarla çarpıtılması insanlığın barış ve huzur arayışını vahim derecede boşluğa düşürecektir. Türk milletinin şerefli geçmişinde ne soykırım mahcubiyeti ne de katliam zilleti vardır. Tarihimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da tertemizdir ve bu kapsamda hiç kimseye ispat borcumuz da yoktur. 1915 olayları etrafında kurulan iftira kampanyası asılsızdır, hayasızdır.''