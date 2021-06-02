Son dakika... AFAD açıkladı: Osmaniye'de deprem
OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Osmaniye’nin Kadirli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 09.14’te meydana geldi. Yerin 14.37 kilometre derinliğinde olan deprem, Kadirli’nin yanı sıra kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, merkez üssünü ise Kadirli’nin Yoğunoluk köyü olarak açıkladı.
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