Son dakika... Afganistan'da BM misyonuna saldırı

30 Temmuz 2021 Cuma, 17:15

Afganistan'daki BM misyonu, kimliği henüz tespit edilemeyen saldırganlar tarafından hedef alındı. Ön raporlara göre, tüm misyon üyelerinin güvende olduğu ancak saldırı sonucunda bir polis memuru hayatını kaybederken çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sputnik'in haberine göre saldırının, UNAMA tarafından bir açıklama yayınlamasının hemen ardından gelmesi şüpheleri Taliban üzerinde yoğunlaştırdı.

Taliban, ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kandahar'daki saldırılarını sıklaştırdı.