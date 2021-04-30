Son dakika... Afganistan'ın Logar vilayetinde bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika gelişmesi... Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2021 Cuma, 19:17
Son dakika... Afganistan'ın Logar vilayetinde bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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