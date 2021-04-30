Son dakika... Afganistan'ın Logar vilayetinde bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika gelişmesi... Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.
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