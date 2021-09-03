Son dakika... Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

03 Eylül 2021 Cuma, 10:02

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, ağustos ayında yıllık yüzde 19,25 oldu. Böylece enflasyon rakamları Merkez Bankası'nın yüzde 19 olan politika faizini aştı.

Buna göre TÜFE'de 2019 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti.

GIDA VE İÇECEK ENFLASYONU YÜZDE 29!

Yıllık en düşük artış %1,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,79 ile haberleşme, %7,47 ile giyim ve ayakkabı ve %10,75 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,00 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %22,91 ile ev eşyası ve %21,76 ile ulaştırma oldu.

Aylık düşüş gösteren ana gruplar %3,08 ile giyim ve ayakkabı ve %0,77 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ağustos ayında en az artış gösteren diğer ana gruplar %0,18 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,31 ile sağlık ve %0,58 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %2,27 ile lokanta ve oteller ve %1,38 ile ev eşyası oldu.

ÜFE YILLIK YÜZDE 45,52’Yİ BULDU

Yurt içi üretici fiyat endeksi ise yıllık %45,52, aylık %2,77 arttı.

Buna göre ÜFE, 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %45,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %31,34 artış gösterdi.

TÜİK tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri şöyle:

*TÜFE Ağustos'ta aylık %1.12 arttı (Beklenti: %0.6 artış)

*TÜFE Ağustos'ta yıllık %19.25 arttı

*Yİ-ÜFE Ağustos'ta aylık %2.77 arttı

*Yİ-ÜFE Ağustos'ta yıllık %45.52 arttı

*Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden "B" Ağustos'ta yıllık olarak %18.46, "C" %16.76 arttı