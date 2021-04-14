Son dakika... Ahmet Altan için tahliye kararı
Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen hapis cezaları Yargıtay'da bozuldu.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki hükmü bozdu.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre daire, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan Altan'a verilen 10 yıl 6 ay hapis ile Ilıcak hakkındaki 8 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.
Her iki sanık hakkındaki hükmü bozan daire, tutuklu sanık Altan'ın, bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.
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