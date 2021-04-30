Son dakika... Alanya Körfezi'nde deprem
Son dakika gelişmesi... Alanya Körfezi'nde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Antalya'nın Alanya ilçesi körfezinde saat 10.52 sıralarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Alanya Körfezi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
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