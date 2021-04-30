Son dakika... Alanya Körfezi'nde deprem

Son dakika gelişmesi... Alanya Körfezi'nde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2021 Cuma, 11:14
Son dakika... Alanya Körfezi'nde deprem
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AFAD, Antalya'nın Alanya ilçesi körfezinde saat 10.52 sıralarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Alanya Körfezi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. 


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