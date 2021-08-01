Son dakika: Alevler bölgeyi sardı, çıkarma gemileri tahliye için harekete geçti

01 Ağustos 2021 Pazar, 17:25

Marmaris’te 29 Temmuz günü ilk olarak Armutalan Mahallesi’nde başlayan orman yangınları yüzlerce dönüm alanı yaktı. Sabah saatlerinde alevler yeniden parlayarak Hisarönü Mahallesi’ne doğru yayıldı.

Söndürme ekipleri bölgede çalışmalarını yoğunlaştırırken, Turunç Mahallesi'ndeki yurttaşların tahliyesi için iki çıkartma gemisinin bölgeye gönderildi.

İKİ ÇIKARMA GEMİSİ SEVK EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'mızdaki 2 çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak" ifadelerine yer verildi.