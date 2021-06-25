Ali Koç ve yönetimi ibra edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi.
Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu’nda devam ediyor. Genel kurulun divan başkanlığı görevinde bulunan Vefa Küçük, gündem maddelerinden biri olan yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası için oylamaya geçti.
Genel kurul üyelerinin oylaması sonucunda; 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi. 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi.
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