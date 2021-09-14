Son dakika... Ankara'da FETÖ soruşturması: 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA
14 Eylül 2021 Salı, 08:45
Son dakika... Ankara'da FETÖ soruşturması: 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


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