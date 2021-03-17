Artvin Yusufeli'nde yangın; 60'a yakın ev alevlere teslim oldu
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın önce bitişikteki samanlığa oradan da diğer evlere sıçradı. Yangında 60'a yakın ev yandı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yangının saat 17.30 itibariyle kontrol altına alındığını söyledi.
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye, belediyeye ait itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MUHTAR: BÜYÜK BİR FELAKET YAŞANIYOR
Alevlerin 60'a yakın eve sıçradığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba harcadı.
Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, "Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şu ana kadar 50’ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor" dedi.
VALİ: YANGIN KONTROL ALTINDA, 60'A YAKIN EV YANDI
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yaptığı açıklamada bir çatıda çıkan yangının bitişikteki samanlıklara sıçraması sonucu alevlerin rüzgarın etkisiyle yayıldığını söyledi.
Vali Doruk, "176 haneli köyde çıkan yangın saat 17.30 itibari ile kontrol altına alındı. Ancak şiddetli lodos var. Rüzgar ters yönde esiyor. Bu nedenle tehlike geçmiş değil. Tüm ilçelerden gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Can kaybımız yok. İlk tespitlere göre 35 binada 60’a yakın ev yandı. 3 hayvan ise telef oldu. Ekiplerimiz alevlere müdahale ediyor. Alevlere yakın hanelerde yaşayanlar da tahliye edildi” dedi.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Koca'ya 'illallah' dedirttiler
- İstiklal Marşı sessiz okunsun
- Ekrem İmamoğlu davasında karar açıklandı
- Koronavirüs aşısı olanlarla ilgili flaş karar
- Vekillik düşürüldü; CHP'den peş peşe tepkiler geldi
- Mars'taki suyla ilgili çok önemli bilimsel çalışma
- Bahçeli ‘Andımız kararını’ ortağında aramalı..
- Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü
- Gözaltına alınan yazarımız Aysever serbest
- Bir ‘Türk sorunu’ eksikti!