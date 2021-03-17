Artvin Yusufeli'nde yangın; 60'a yakın ev alevlere teslim oldu

17 Mart 2021 Çarşamba, 15:22

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye, belediyeye ait itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi.



MUHTAR: BÜYÜK BİR FELAKET YAŞANIYOR

Alevlerin 60'a yakın eve sıçradığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, "Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şu ana kadar 50’ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor" dedi.

VALİ: YANGIN KONTROL ALTINDA, 60'A YAKIN EV YANDI

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yaptığı açıklamada bir çatıda çıkan yangının bitişikteki samanlıklara sıçraması sonucu alevlerin rüzgarın etkisiyle yayıldığını söyledi.

Vali Doruk, "176 haneli köyde çıkan yangın saat 17.30 itibari ile kontrol altına alındı. Ancak şiddetli lodos var. Rüzgar ters yönde esiyor. Bu nedenle tehlike geçmiş değil. Tüm ilçelerden gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Can kaybımız yok. İlk tespitlere göre 35 binada 60’a yakın ev yandı. 3 hayvan ise telef oldu. Ekiplerimiz alevlere müdahale ediyor. Alevlere yakın hanelerde yaşayanlar da tahliye edildi” dedi.