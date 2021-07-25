Son dakika... Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın
Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti. Yangınla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Çankaya'daki Atatürk Orman Çiftliği arazisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Yükselen dumanlar Eskişehir yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yangın sonrası bölgeye gelerek incelemede bulundu. Yavaş, "Yangını meczup bir kişi çıkarmış. Onu da yakalayıp gözaltına almışlar. Göründüğü gibi rüzgar devam ediyor ve etraf hep kuru ot. Böyle olunca da müdahalede biraz zorlanıyoruz. Bütün ekipler burada, inşallah yangını kısa sürede kontrol altına alacağız" dedi.
Atatürk Orman Çiftliği'ne ait arazinin etrafının bariyerlerle kapalı olduğunu ve bu sebeple içeri giremediklerini belirten Yavaş, "Ekipler bariyerleri söküp içeri girecek. O şahsın yangını nasıl çıkardığını bilmiyorum. Ayrıca ben de bir vatandaştan duyduğum kadarıyla, belden yukarısı çıplak olan bir vatandaşın yangını çıkardığını ve polisin de onu gözaltına aldığını öğrendim" diye konuştu.
İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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