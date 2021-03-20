Son dakika... Avrasya Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar
Avrasya Araştırma Şirketi, mart ayı birinci etap araştırma sonuçlarını yayınladı. Seçmene çeşitli soruların yöneltildiği araştırmada çarpıcı sonuçlar alındı.
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, mart ayı birinci etap araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Türkiye'deki 26 kentteki ilçe ve mahallelerde gerçekleştirilen anketten ön plana çıkan sonuçlar şöyle;
- Kendinizi hangisine daha yakın hissediyorsunuz?
Sarı şubat ayı sonuçları
Siyah mart ayı sonuçları
Cumhurbaşkanlığı Seçimine Sadece Mansur Yavaş İle Recep Tayyip Erdoğan Katılırsa Sizce Hangisi Kazanır?
Sarı renk: Ocak ayı
Siyah renk: Şubat ayı
Pembe renk: Mart ayı
Cumhurbaşkanlığı Seçimine Sadece Ekrem İmamoğlu İle Recep Tayyip Erdoğan Katılırsa Sizce Hangisi Kazanır?
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Sadece Ekrem İmamoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan Katılırsa Hangisine Oy Verirsiniz?
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Sadece Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan Katılırsa Hangisine Oy Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?
Video Haberler
- İstanbul'da yangın paniği
- Canlı yayında gergin anlar! Perinçek'e böyle yanıt verdi
- Sokak röportajında olay! Ortalık böyle karıştı
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
En Çok Okunan Haberler
- ATV dizisindeki sahne bakanlığı ayağa kaldırdı
- 'Kimlere BioNTech aşısı yapılacak?'
- 22 Mart günü yer yerinden oynayacak
- Boğaz'ı geçen ABD savaş gemisinde dikkat çeken detay
- Erdoğan'dan gazeteciye uyarı
- THY uçağı acil iniş yaptı
- Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
- Gezi Parkı’nın mülkiyeti İBB’den alındı!
- İstanbul için korkulan oldu!
- 'Ya gereğini yapacak ya özür dileyecek'