Son dakika... Avrasya Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar

Avrasya Araştırma Şirketi, mart ayı birinci etap araştırma sonuçlarını yayınladı. Seçmene çeşitli soruların yöneltildiği araştırmada çarpıcı sonuçlar alındı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2021 Cumartesi, 09:17
Son dakika... Avrasya Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar
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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, mart ayı birinci etap araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 

Türkiye'deki 26 kentteki ilçe ve mahallelerde gerçekleştirilen anketten ön plana çıkan sonuçlar şöyle;

- Kendinizi hangisine daha yakın hissediyorsunuz?

Sarı şubat ayı sonuçları

Siyah mart ayı sonuçları


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Sarı renk: Ocak ayı
Siyah renk: Şubat ayı
Pembe renk: Mart ayı



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