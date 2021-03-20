Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar

20 Mart 2021 Cumartesi, 16:01

AKP’nin yüksek oy aldığı Sultangazi’de yapılan sokak röportajında AKP’li bir seçmen, ‘’Erdoğan güzide bir insan. 18 yıl dünyada liderlik yapan var mı?’’ diye sordu. Şeref tartışması üzerinden vatandalar tepki gösterdi. Röportaj yarıda kesildi.