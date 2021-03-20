Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
İstanbul Sultangazi’de yapılan bir sokak röportajında vatandaşlara hangi partiye oy verecekleri soruldu. Röportaj sırasında kavga çıktı.
AKP’nin yüksek oy aldığı Sultangazi’de yapılan sokak röportajında AKP’li bir seçmen, ‘’Erdoğan güzide bir insan. 18 yıl dünyada liderlik yapan var mı?’’ diye sordu. Şeref tartışması üzerinden vatandalar tepki gösterdi. Röportaj yarıda kesildi.
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