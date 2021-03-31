Son dakika... AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı
Son dakika gelişmesi... Anayasa Mahkemesi, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusunu reddetti. Kararın ardından bir açıklama yapan Gergerlioğlu, "AİHM'e gideceğiz" dedi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlik nedeniyle oy birliğiyle reddetti.
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali talebiyle yaptığı başvuru, Genel Kurulun gündem toplantısında görüşüldü.
Genel Kurul oy birliğiyle başvuruyu reddetti. Anayasa'nın 84. maddesinin "kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi"ni düzenleyen ikinci fıkrası yönünden Anayasa Mahkemesine müracaat imkanı tanınmadığı, bu nedenle başvurunun yetkisizlik nedeniyle reddedildiği öğrenildi.
2 yıl 6 ay hapis cezası onanmıştı
Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.
Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.
TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.
Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama
Kararın ardından bir açıklama yapan Gergerlioğlu, "AYM'ye 2 başvurumuz vardı. Vekillikten düşürülme başvurumuza yetkisizlik verilmiş, AİHM'e gideceğiz. Ceza dosyamızla ilgili esas başvurumuz için halen karar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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