Azerbaycan bir Ermenistan savaş uçağını daha düşürdü

18 Ekim 2020 Pazar, 12:49

Azerbeycan ve Ermenistan arasındaki çatışma sürüyor. Tarafların birbirlerini geçici insani ateşkesi bozduğu gerekçesiyle suçlamasının ardından Azerbaycan'dan Ermenistan'a ait ikinci savaş uçağının düşürüldüğü açıklaması geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Azerbaycan Hava Kuvvetleri, bugün Ermenistan hava kuvvetlerine ait Cebrail bölgesindeki mevzilere hava saldırısı yapan Su-25 saldırı uçağını düşürdü. Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri tarafından imha edildi" bilgisini paylaştı.

Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ordusu’nun 17 Ekim’de yine bir adet Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü açıklamıştı.