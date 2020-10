Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'a ait Rus yapımı Su-25 tipi bir savaş uçağının saldırı hazırlığındayken vurulduğu bildirildi.

Uçağın, 11:11 sularında Cebrail bölgesinde düşürüldüğü belirtildi.

On October 17, at around 11:11, the enemy's Su-25 plane was destroyed by accurate fire of our Air Defense Units.#KarabakhisAzerbaijan #StopArmenianOccupation #StopArmenianTerror#ArmenianTerrorism#LongLiveAzerbaijan#LongLiveAzerbaijanArmy