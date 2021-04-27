Son dakika... Bağcılar'da büyük yangın: Bir kişi çatıdan atladı

Son dakika gelişmesi... İstanbul Bağcılar'da 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, alevlerin içinde mahsur kalan bir kişi, aşağıya atladı.

DHA
27 Nisan 2021 Salı, 17:06
Son dakika... Bağcılar'da büyük yangın: Bir kişi çatıdan atladı
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Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangında bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı.


Çatıdaki kişi sarkılarak kendini yere bıraktı. Adamı aşağıdakiler tutmaya çalıştı. Yaralandığı belirtilen kişi hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


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