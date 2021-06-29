Son dakika... Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalı

29 Haziran 2021 Salı, 10:47

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Geride bıraktığımız hafta sonu sayıları 2 buçuk milyona ulaşan kardeşlerimizin gelecekleri için ter döktüğü YKS sınavı 3 etap halinde gerçekleştirilmiştir. Dileğim her gencimizin dileklerinin gerçek olmasıdır.

Evlatlarımızın hayatını 2 günlük bir sınava mahkum etmenin adil ve hakkaniyetli bir yanı bize göre yoktur. Yürürlükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı, okul öncesi sürecini de hesaba katan modelle her evladımızın ilgi alanına uygun eğitim alanının temini sağlanmalıdır. Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Toplam üniversitelerin kontenjan sayısı 1 milyonu aşmaktadır. Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek kapasiteye sahiptir. Gençlerimizi yarış atı gibi göremeyiz.

İlköğretim ve orta öğretimde uygulanacak müfredat ile ortaöğretim başarısını ve olgunlaşma sınavını esas alan üniversiteye geçiş sistemi uygulanmalıdır. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Buna karşılık MHP dert etmiş, Türk gençliğinin sınav maratonlarında eriyip gitmesinde gönlü ve vicdanı razı olmamıştır. Bu düşüncemiz yeni değildir, dönüp bizlere düşen sorumluluğun farkına varalım.

"ÜNİVERSİTE SINAVLARI TAMAMEN KALDIRILMALI"

Siyasi muhataplarımıza çağrımdır, gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. Gençlerimizi bunaltmayalım. Gençlerimiz eğitim, sağlık, istihdam ve serbest zamanlarının değerlendirilmesiyle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Algı operasyonu ile yalan bir servis edilmişti. İddia şuydu, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecekti. Niyeti kötü bazı gazeteler ve sosyal medya hesapları bu yalanı körüklediler. Bu çarpıtmanın iç yüzünü araştırmaya gerek duymadan acele ile devreye giren CHP Genel Başkanı twitter mesajı ile gençlerimizi galeyana getirmek için fitne tezgahını açtı. Vahim olan şudur ki YKS'ye bir gün kala gençlerimi kışkırtmaya, asparagas bir haberi yaymaya niyetlenen Kılıçdaroğlu yaş tahtaya basmakla kalmadı kendini de rezil etti. Türkiye Cumhuriyeti hükümet ile Katar arasında askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel işbirliği anlaşmaları 27 Mayıs 2007 tarihinde imzalanmıştı.

Tıp söz konusu olamaz. CHP Genel Başkanı ahlak ve etik kaygısı yaşıyorsa Türk gençlerinden derhal özür dileme mecburiyetindedir. Gençlerimize yanlış yapmış kandırmış vebaline girmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, senin karanlık muhattablarını biliyorum ve açıkçası seni acıyorum.

Süleyman şah türbesi ile ilgli ne söylediğimi sen bilmesen ne çıkar sen demesen ne yazar. CHP liderine sesleniyorum: Kendisini her kim esir aldıysa korkmasın bize söylesin, yardım diyorsa yardım edelim, imdat diyorsa elinden tutalım, fidye istiyorlarsa verelim, boyunduruktan kurtaralım, yazık oluyor. Boş boş konuşmaktan da vazgeç. Siyasi itirafçı olabilirsin, pişmanlık yasasından da yararlanabilirsin.

"AB İLE İLİŞKİLER DÜĞÜMLENMİŞTİR"

Üçer aylık periyotlarla gerçekleşen Avrupa liderler zirvesi Brüksel'de yapılmıştır. Türkiye yine ihmal edilmiştir. Beklentileri karşılamaktan uzaktır. AB'nin hala kendi sahasında top çevirmesi akıl tutulmasıdır. Türkiye'nin tam üyelik hedefine hiçbir atıf yoktur. AB'nin ülkemizin Doğu Akdeniz'de yaptırımların hayata geçirileceği tehdittir. Anlaşılan AB ile ilişkiler düğümlenmiştir.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Devletin hükmünü takmayan, Kanal İstanbul'un parasını ödemem diyen, devlet yönetiminden bihaber olan bir şahıstan devlete baş olamaz. İstanbul Kanal Projesini samimiyetle destekliyoruz. Kılıçdaroğlu, "Hazırlanın 6 ay içinde iktidarız" diyor. Nasıl olacak Kılıçdaroğlu? Bu 6 ayın sırrı nedir? Gündemde seçim falan yokken iktidara nasıl geleceksin? Muhtemelen dostların sana fazla narkoz vermiş, suyuna ilacı fazla kaçırmışlar bu nedenle sanrı görüyorsun. Zillet İttfakı çamurdadır, çukurdadır, çıkmazdadır. Cumhur İttifakı olarak 2023'te lider ülke Türkiye'nin doğuşuna hizmet edeceğiz. Onlar duracak, biz koşacağız. Türkiye Cumhuriyeti'ni yeni, sivil ve demokratik bir anayasa ile taçlandırıp onurlu bir geleceğe taşıyacağız.