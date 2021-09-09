Son dakika: Bahçeli'den "Dualı adli yıl açılışı" açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sahip çıktı. Bahçeli, dualı adli yıl açılışı üzerine "Diyanet İşleri Başkanı doğru yaptı, desteğimiz tam" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dualı adli yıl açılışı üzerine açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, tepkiler üzerine "Diyanet İşleri Başkanı doğru yaptı, desteğimiz tam" ifadelerini kullandı. Bahçeli açıklamasının devamında, "Onun hedef alınması bir bakıma din ve vicdan hürriyetini hedef almaktır" diye belirtti.
NE OLMUŞTU?
Yargıtay'ın Ankara Ahlatlıbel'de inşa edilen yeni hizmet binasının açılışı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla yapılmıştı.
Yargıtay'ın Ankara Ahlatlıbel'de inşa edilen yeni hizmet binasının açılışında, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın cübbesi ile dua etmesi büyük tepki çekmişti.
Açılışa çok sayıda siyasetçi tepki gösterirken, Hukukçu Turgut Kazan da “duayla adaletin sağlanamayacağını” belirtirken hukukçu Ümit Kocasakal, “Adli yıl açılışında, bir yanda yasamayı, diğer yanda yargıyı yutmuş obez bir yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı’nın, etkin ve baskın olarak yer almasını doğru bulmuyorum” demişti.
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