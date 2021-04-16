Son dakika... Bakan Bekir Pakdemirli'nin uçağı arızalandı

16 Nisan 2021 Cuma, 11:48

Bakan Pakdemirli'nin de içinde olduğu Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Orman Genel Müdürlüğü uçağı, Malatya Erhaç arızalanınca havalimanına acil iniş yaptı.

Motor arızası yaşanan uçakta, AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan yardımcısı Hadi Tunç, DSİ genel müdürü Kaya Yıldız, bitkisel üretim genel müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.

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