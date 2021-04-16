Son dakika... Bakan Bekir Pakdemirli'nin uçağı arızalandı

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Arızalanan uçak acil iniş yaptı.

AA
16 Nisan 2021 Cuma, 11:48
Son dakika... Bakan Bekir Pakdemirli'nin uçağı arızalandı
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Bakan Pakdemirli'nin de içinde olduğu Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Orman Genel Müdürlüğü uçağı, Malatya Erhaç arızalanınca havalimanına acil iniş yaptı. 

Motor arızası yaşanan uçakta, AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan yardımcısı Hadi Tunç, DSİ genel müdürü Kaya Yıldız, bitkisel üretim genel müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.

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