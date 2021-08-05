Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün (5 Ağustos) Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün (5 Ağustos) telefonda görüştü.
Genel Sekreter Stoltenberg, ülkemizde devam etmekte olan yangınlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletildi.
NATO’nun Türkiye’yle dayanışma içinde olduğunu belirtilen görüşmede ayrıca, Afganistan’daki durum da ele alındı.
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