AKP'li Fakıbaba'dan Fahrettin Koca'ya: 2 yıldır anlatamadım, sistem yönetilemiyor

14 Haziran 2021 Pazartesi, 12:52

Şanlıurfa'da sağlık sisteminin yetersizliği ve yaşanan sorunlar, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'yı da konuyla ilgili açıklama yapmaya itti.

Şehrin sağlık sistemindeki mevcut durum nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şikayetçi olan AKP'li Fakıbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili 2 yıldır Bakan Koca'yı anlatmaya çalıştığını ama bunda başarılı olamadığını dile getirdi.

Fakıbaba şu ifadeleri kullandı:

"Fakıbaba, Şanlıurfa'da sağlık sisteminin Eski bir Başhekim ve Genel Cerrahi Uzmanı olarak Şanlıurfa'da Sağlığın iyi yönetilemediğini görüyorum. Bunu 2 yıldan beri sayın Bakanımıza anlatmaya çalışıyorum. Ancak başarılı olamadım. Bu sefer sayın Bakanımızın Şanlıurfa'daki Sağlıkla ilgili problemleri çözeceğine inanıyorum."



